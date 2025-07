Un altro italiano per il Milan: arriva il via libera

Il Milan è pronto a mettere le mani su un altro calciatore italiano. Lo riporta in Serie A: il punto della situazione

Samuele Ricci e Pietro Terracciano non saranno gli unici acquisti italiani di questo calciomercato estivo. Il Milan di Igli Tare e Giorgio Furlani è pronto a mettere a segno un altro colpo tutto azzurro, ma servirà del tempo.

L’idea è di riportare in Italia Federico Chiesa. L’esterno d’attacco ha strizzato l’occhio al Diavolo e grazie agli ottimi rapporti tra la dirigenza del Milan e l’entourage del calciatore, l’affare è davvero possibile.

È ovvio che serve fargli spazio prima di portare in rosa un giocatore che può ricoprire il ruolo sia di vice Rafa Leao che di vice Christian Pulisic. Serve che Noah Okafor faccia le valigie: il suo addio non è così lontano. Si sono fatti avanti diversi club turchi, ma che hanno proposto al Diavolo un prestito con diritto di riscatto.

Proposta che al Milan non va bene: serve un’offerta a titolo definitivo da circa 12 milioni di euro. Ci sta pensando seriamente il Bologna, che può prenderlo per sostituire Ndoye. Il compagno di nazionale piace al Napoli, ma dall’Inghilterra è arrivata una proposta difficile da rifiutare.

Dopo Tommaso Pobega, dunque, il Milan potrebbe incassare altri soldi dal club rossoblu, stavolta con la cessione di Noah Okafor.

Milan, valigie in mano in attacco: non solo Okafor

In attacco sono pronte a cambiare tante cose. Rispetto alla passata stagione solamente Rafa Leao, Christian Pulisic e Santiago Gimenez saranno ancora in rosa. Si ripartirà da loro, si ripartirà da un nuovo esterno, Chiesa verosimilmente, con la cessione di Noaha Okafor, e ovviamente con un nuovo centravanti. C’è spazio per il bomber visti gli addii di Luka Jovic, Tammy Abraham e Francesco Camarda.

Non è un segreto che il nome cerchiato in rosso sul taccuino del Diavolo sia quello di Dusan Vlahovic.Tornando alle uscite: ha le valigie in mano, chiaramente, anche Lorenzo Colombo, che farà la tournée con la squadra prima di accasarsi altrove.

In Italia lo vogliono in tanti: ci sta pensando soprattutto il Parma, ma attenzione a Genoa, Pisa, Cremonese e Torino. Proprio la squadra granata ha chiesto informazione anche per Samu Chukwueze, ma il suo stipendio è un grosso problema. Più facile vedere il nigeriano, ex Villarreal, in Premier League. A gennaio è stato cercato dal Fulham.