Giroud a Milanello: oggi il primo allenamento con i rossoneri

Olivier Giroud è finalmente abile ed arruolabile per il suo Milan. Il club rossonero lo accoglie oggi in campo.

Da diversi giorni Olivier Giroud è ufficialmente da considerarsi il nuovo centravanti del Milan. Il francese, giunto dal Chelsea a titolo definitivo, è stato già annunciato pubblicamente dal club rossonero. Un colpo stravoluto per completare e rinforzare il reparto offensivo.

Ma da oggi Giroud può dirsi a tutti gli effetti un membro attivo della rosa milanista. Le vacanze estiva extra post-Europeo sono terminate ieri. Stamattina l’attaccante classe ’86 si è infatti presentato a Milanello per cominciare la nuova avventura italiana.

L’ex Chelsea sta svolgendo infatti la seduta mattutina agli ordini di Stefano Pioli. Primi approcci con i suoi compagni e lavoro personalizzato per mettersi al pari dal punto di vista atletico. Giroud, dopo le visite mediche già svolte a Milano, sembra in ottima forma fisica e dunque non dovrebbe faticare ad accodarsi ai compagni.

C’è ora curiosità per il suo debutto. I tifosi del Milan sperano di vederlo in campo già sabato prossimo. Il 31 luglio infatti scatta l’amichevole contro il Nizza in trasferta. Sarà forse l’occasione per il debutto, almeno parziale, di Giroud. Ma non mancherà occasione di vederlo all’opera, viste le numerose amichevoli internazionali che il Milan affronterà ad agosto.