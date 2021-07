Bennacer rassicura tutti: “Conto di tornare presto in campo” – FOTO

Bennacer ha rassicurato tutti sulle sue condizioni dopo la positività al Covid con un post sui suoi profili social.

Stamattina il Milan ha ufficializzato l’indisponibilità di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è infatti l’ultimo calciatore ad essere risultato positivo al Covid-19. Purtroppo il virus continua a girare senza sosta, fortunatamente colpendo con minor aggressività rispetto a mesi fa.

Bennacer ha rassicurato poco fa tutti i suoi tifosi tramite i profili social. Il numero 4 del Milan è in isolamento domiciliare forzato, come da prassi in questi casi. L’algerino ha fatto sapere tramite una foto di stare bene e di essere già consapevole del suo contagio da giorni.

“Sono risultato positivo al Covid ad inizio settimana – ha rivelato Bennacer – Sono in isolamento e mi sto allenando seriamente in casa. Spero di tornare sul campo il prima possibile. Ringrazio tutti per i vostri messaggi”.

J'ai été testé positif au COVID en début de semaine, je suis à l'isolement et m'entraîne à la maison. J'espère retrouver les terrains rapidement, merci pour vos messages ❤️🖤

Sicuramente Bennacer salterà l’amichevole di questa sera contro il Nizza. Da valutare poi il suo completo recupero, che verrà stabilito dai successivi tamponi in cerca della negatività al virus. Il centrocampista è l’ennesimo calciatore del Milan dal 2020 ad aver contratto il Covid: prima di lui era toccato ai vari Ibrahimovic, Leao, Theo Hernandez, Rebic, Tonali, Gabbia e Krunic. Senza dimenticare anche mister Pioli ed il suo vice Murelli.