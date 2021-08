Ex Milan – Hauge, gol al debutto con l’Eintracht Francoforte

Hauge segna all’esordio in Bundesliga, anche se l’Eintracht Francoforte affonda contro il Borussia Dortmund. L’ex Milan inizia bene a livello personale.

Debutto dolceamaro per Jens Petter Hauge con la maglia dell’Eintracht Francoforte. L’esterno norvegese è entrato nel corso del secondo tempo della partita contro il Borussia Dortmund e ha segnato un gol.

Tuttavia, la sua squadra ha perso 5-2 contro i gialloneri nell’esordio nella Bundesliga 2021/2022. Doppietta per Erling Haaland, connazionale di Hauge e ormai goleador di fama internazionale. Ottimo inizio di campionato per i ragazzi di Marco Rose, mentre quelli di Oliver Glasner incassano una cinquina e dovranno cercare di riscattarsi nella sfida di sabato prossimo contro l’Augsburg.

Hauge è arrivato all’Eintracht Francoforte con grandi motivazioni e spera magari di essere già titolare nella prossima partita di Bundesliga. Il gol di oggi, arrivato con una conclusione ravvicinata sugli sviluppi di un corner, è un primo segnale importante. Vedremo se convincerà l’allenatore e saprà imporsi nella sua nuova squadra.

Anche i tifosi del Milan sono curiosi di vedere quale sarà il rendimento dell’ex Bodo/Glimt in Germania. Non sono pochi coloro che avrebbero voluto vederlo ancora in maglia rossonera in questa stagione. Ma la dirigenza e Stefano Pioli la vedevano diversamente.