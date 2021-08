Castillejo, account Twitter cancellato: tifosi scatenati

Samu Castillejo disattiva il proprio account Twitter. La decisione sarebbe arrivata dopo i tanti insulti ricevuti da alcuni presunti sostenitori. Tanti i tifosi a condannare l’accaduto

Samu Castillejo ha cancellato il proprio account Twitter. L’esterno spagnolo è al centro dei rumors di calciomercato, per un possibile trasferimento al Getafe. Un trasferimento che molti tifosi sperano si concretizzi. Il suo addio, infatti, aprirebbe le porte certamente, ad almeno un altro acquisto.

Castillejo non è sicuramente il calciatore più amato della rosa rossonera e dietro alla cancellazione del proprio profilo, come è possibile leggere tra i vari tweets dei tifosi, ci sarebbero i duri attacchi da parte di alcuni presunti sostenitori.

Il popolo social rossonero è così sceso in campo, sostenendo l’ex Villarreal e condannando l’accaduto. Sono davvero tantissimi i messaggi di solidarietà e appoggio al calciatore spagnolo. Come sottolineano in molti, chi indossa la maglia del Milan va sostenuto fino alla fine.

Sono convinto che #Castillejo non sia un giocatore da Milan, credo debba essere ceduto, ma al solito, sono schifato dal comportamento social, seppur di un numero "ridotto" di utenti, nei suoi confronti. — Matteo Vismara (@Teo__Visma) August 29, 2021

#Castillejo che si disattiva a furia di ricevere insulti da quelli che dovrebbero essere suoi "tifosi", o quantomeno tifosi del #Milan.

Che pena, ma che vi ha fatto?

Potrà non piacervi, ma ha sempre dato il 100% per la maglia, mai una polemica o una parola fuori posto. — R ᴏ ʙ ❤️🖤 (@RobSpera) August 28, 2021

Sono un tifoso molto differente da tanti di voi, e ne sono orgoglioso.#Castillejo — ultrasinside (@ultrasinside1) August 29, 2021

Ma avete davvero fatto disattivare Castillejo? Ma che vi ha fatto? — Ryuzaki (@_Kanmuru) August 28, 2021