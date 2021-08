Italia, Lazzari escluso dai convocati: chance per Calabria?

Si apre un posto tra i convocati della Nazionale maggiore azzurra, visto il forfait del laziale Manuel Lazzari di ieri.

Cambia qualcosa nella lista dei convocati dell’Italia per le prossime tre sfide di settembre, tutte valide per le qualificazioni al Mondiale 2022 che si disputerà in Qatar. Già l’altro ieri Roberto Mancini ha ufficializzato la sua rosa, ma c’è già qualcosa da modificare.

Infatti non risponderà alla chiamata Manuel Lazzari. Il terzino destro della Lazio si è infortunato ieri sera, nel primo tempo del match vinto agevolmente dai suoi con lo Spezia. Uno stop muscolare ancora da verificare, ma che certamente lo rende indisponibile per le prossime sfide internazionali.

Si apre dunque una chance di convocazione per un nuovo calciatore azzurro. Il primo indiziato a sostituire Lazzari potrebbe essere un elemento della rosa del Milan. Ovvero il terzino Davide Calabria, che prima della scorsa estate era rientrato nel gruppo della nazionale maggiore.

Calabria è un titolarissimo del Milan e probabilmente meriterebbe tale chiamata, vista la straordinaria stagione disputata lo scorso anno e i gradi di vice-capitano rossonero ottenuti di recente. Il numero 2 vanta finora due presenze con l’Italia, entrambe disputate a novembre 2020.

In questo caso sarebbero due i calciatori del Milan convocati da Mancini per le sfide di qualificazione mondiale. L’altro è Alessandro Florenzi, uno dei campioni d’Europa in carica e fedelissimo del ct azzurro. Oltre che in rossonero si prospetta un duello anche in azzurro per il posto da titolare sulla fascia destra.