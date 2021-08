Milan, Calabria: “Pioli fondamentale. Voglio la Nazionale”

Le parole di Calabria al termine di Milan-Cagliari, il terzino è contento della prestazione e fissa i suoi obiettivi personali

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Milan–Cagliari, ecco le sue parola sulla prestazione della squadra: “Ci troviamo bene insieme, stiamo tanto tempo insieme e questo poi si vede sul campo. Fai quella corsa in più che ti porta ad avere risultati. Il mister ci sta facendo fare un bel lavoro. Obiettivi personali? Certo, vorrei essere più incisivo davanti e voglio andare in Nazionale, penso che prima o poi arriverà se continuo così. Sono contento di quello che ho fatto, spero di proseguire così. Con il rientro dei tifosi fai più fatica a sentire il mister, ma noi sappiamo ciò che ci chiede. Fa parte del percorso di crescita, per noi è stato un fattore positivo aver continuato a lavorare con il mister”.