Calciomercato Milan, incontro per Messias | I dettagli dell’affare

Il Milan è in trattativa con il Crotone per prendere Messias. Dopo il no del Brest per Faivre, ora i rossoneri hanno virato sul brasiliano.

Sfumato Romain Faivre del Brest, il Milan ha deciso di lanciare l’assalto a Junior Messias. Come rivelato da Sky Sport, stasera la dirigenza rossonera ha incontrato il Crotone per cercare di chiudere l’operazione.

L’obiettivo è quello di trovare un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Su questa formula si è registrata un’apertura da parte del club calabrese, che nelle scorse ore per bocca del direttore sportivo Giuseppe Ursino aveva smentito che vi fosse qualcosa di concreto con il Milan.

Il naufragio della trattativa con il Brest per Faivre ha cambiato lo scenario. A meno di 24 ore dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di puntare con decisione su Messias. Il 30enne brasiliano non scalda il cuore dei tifosi rossoneri, però probabilmente a questo punto sarà lui il prossimo rinforzo di Stefano Pioli.

Si attende di conoscere l’esito del summit con il Crotone. Secondo Sportitalia, l’affare si potrebbe concludere con un prestito oneroso da 1 milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 5-6 milioni.