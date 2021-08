Massara: “Il mercato finisce domani. Trequartista? Abbiamo già Brahim”

Le parole di Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, che ha dato le ultime informazioni sul mercato in entrata.

Ancora diverse ore prima del gong finale. La sessione estiva di calciomercato vivrà un paio di giorni caldissimi prima di chiudere definitivamente i battenti e consegnare le rose definitive ad ogni allenatore. Il Milan sembra essere uno dei club maggiormente attivi.

Il collega Luca Maninetti stamattina ha intercettato il direttore sportivo rossonero Frederic Massara, giunto allo Sheraton Hotel di Milano proprio per lavorare ad alcune trattative finali. Il dirigente ex Roma si è soffermato velocemente per alcune dichiarazioni.

“Mercato del Milan chiuso? Il mercato finisce domani…Può arrivare un trequartista? Abbiamo già Brahim Diaz in quel ruolo”. Queste le fugaci risposte di Massara che però portano a diverse interpretazioni sugli ultimissimi movimenti del Milan.

Di certo i rossoneri faranno ancora qualcosa sia in entrata che in uscita, visto che ci sono diverse situazioni ancora da sistemare entro la sera del 31. Inoltre Massara, indicando il ruolo di trequartista coperto, potrebbe intende che il Milan stia valutando l’ingaggio di un calciatore con caratteristiche diverse, più esterno. Come ad esempio Romaine Faivre, il francese indicato come obiettivo numero uno di queste ore.