Sky – Giroud non si è allenato stamattina: salta Milan-Lazio?

Giroud potrebbe non essere convocato da Pioli per Milan-Lazio. Negativo al Covid, però l’attaccante ex Chelsea potrebbe rientrare solo a Liverpool.

Non ci dovrebbe essere Olivier Giroud domani sera in Milan-Lazio. Nonostante ieri sia risultato negativo al Covid-19, dopo il tampone positivo di inizio settembre, il centravanti francese non dovrebbe essere convocato da Stefano Pioli.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, stamattina non si è allenato a Milanello con il resto della squadra e sembra improbabile che venga inserito nella lista per il big match di San Siro. Più fattibile un suo rientro per la gara di Champions League in programma mercoledì ad Anfield Road contro il Liverpool.

Va ricordato comunque che stamane Giroud doveva sottoporsi, come previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva, allo screening medico. Pertanto è normale che non sia stato a Milanello ad allenarsi. A breve Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa e farà chiarezza sulla situazione.

Intanto era fondamentale che Giroud tornasse negativo al Covid-19 e ieri il tampone ha dato l’esito sperato. Dovesse saltare Milan-Lazio, sarebbe comunque una buona notizia avere l’ex Chelsea a disposizione in una sfida delicata come quella di Champions League contro il Liverpool.