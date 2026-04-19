Milan, non c’è unanimità: salta il grande colpo di mercato

In casa rossonera non sono tutti d’accordo con il grande colpo che Tare stava preparando: così l’affare rischia di saltare

In attesa di Verona-Milan, si comincia a ragionare sulle possibili mosse di mercato estivo dei rossoneri. Massimiliano Allegri ha fatto capire chiaramente che la sua volontà è quella di restare, ma ad oggi non possiamo ancora parlare di assoluta certezza. Molto dipenderà, dopo aver conquistato la Champions League, dalle intenzioni della società su investimenti e futuro. A proposito di questo, fra i nomi che Allegri sarebbe felice di avere c’è certamente Robert Lewandowski, in uscita dal Barcellona perché in scadenza di contratto a giugno.

In queste ore si è parlato dell’arrivo del suo agente in Italia per parlare con Milan e Juventus, con Igli Tare in prima fila per un possibile acquisto. Matteo Moretto, però, in merito a queste indiscrezioni, è stato molto netto: ad oggi in casa rossonera non c’è unanimità per l’acquisto del polacco.

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Di seguito le parole del giornalista su YouTube: “Lewandowski va per i 38 anni, ha un’età avanzata e continua a fare molti gol. Nelle ultime partite ha giocato un po’ meno al Barcellona, che sta preparando un po’ il terreno al futuro senza di lui. Ha delle possibilità in MLS, mentre in Europa ci sono diverse società che lo vorrebbero. Ad oggi, in merito alla situazione Milan, da quanto mi risulta, non c’è consenso unanime all’interno della dirigenza per quanto riguarda il nome di Lewandowski. Vedremo se qualcosa cambierà, al momento, per età e stipendio, non è in cima alla lista del Milan e non è un nome caldo, poi sappiamo che nel mercato tutto può cambiare“.