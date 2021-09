Pobega, esordio e gol in Torino-Salernitana | VIDEO

Esordio perfetto per Tommaso Pobega con la maglia del Torino. Il centrocampista ha messo a segno il 3-0 per i granata

Debutto e subito gol per Tommaso Pobega. Il centrocampista di proprietà del Milan ha iniziato al meglio la sua nuova avventura con la maglia del Torino. Subentrato nel corso del secondo tempo (72’), il giovane Tommaso c’ha messo poco per dimostrare di che pasta è fatto.

Ha infatti messo a segno il 3-0 in favore dei granata: colpo di testa dell’attaccante, il difensore respinge, la palla gli arriva addosso e di sinistro segna. Pobega, dopo la cessione in prestito secco al Torino, aveva passato la prima gara in panchina contro la Fiorentina. Oggi, dopo gli elogi in conferenza stampa, Ivan Juric lo ha mandato in campo e il centrocampista non ha deluso le aspettative.

La gara tra Torino e Salernitana è infine terminata 4-0 e Tommaso ha già dimostrato di meritarsi un posto importante nelle gerarchie del tecnico croato.