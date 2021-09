Milan Tv | Kjaer e Pioli in coro: “L’obiettivo è vincere! Anfield ci carichi!”

Stefano Pioli e Simon Kjaer hanno parlato anche ai microfoni del canale tematico rossonero, Milan Tv. Ecco le dichiarazioni del mister e del difensore danese

C’è tanta voglia di far bene. Il Milan, dopo la netta vittoria contro la Lazio, è pronto a scendere in campo contro il Liverpool, per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri sono carichi e le parole di mister Stefano Pioli e Simon Kjaer lo dimostrano. Il Milan vuole vincere e continuare a far bene, senza recitare il ruolo di comparsa.

Le dichiarazioni a Milan Tv

Dopo la conferenza stampa il tecnico e il difensore danese hanno parlato anche a ‘Milan Tv’, il canale tematico del club. Pioli: “Ci sarà un po’ di emozione. Andiamo a giocare una competizione che abbiamo voluto, in cui si è fatto la storia ma ora vogliamo fare la nostra storia. Stiamo bene e vogliamo giocarci la nostra partita. Sarà un bel test per capire a che livello dove siamo arrivati. Anfield dovrà caricare anche noi. Siamo il Milan e noi domani giochiamo per vincere”.

Kjaer: “Giochiamo a calcio per queste partite. Sarà una serata bellissima per noi milianisti. Io voglio incontrare i più forti, solo così capisci a che livello sei. Dobbiamo star attenti alla loro forza. L’unico obiettivo è vincere”.

Ecco le dichiarazioni integrali: