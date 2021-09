Si è spento Jimmy Greaves: giocò nel Milan di Rocco

E’ morto all’età di 81 anni Jimmy Greaves. Il bomber, che fece la storia con il Tottenham, indossò anche la maglia del Milan, durante l’era Nereo Rocco

Si è spento all’età di 81 anni Jimmy Greaves. A darne notizia, sui propri canali è stato il Tottenham: “Siamo estremamente rattristati dall’apprendere della scomparsa del grande Jimmy Greaves, non solo il capocannoniere del Tottenham Hotspur, ma il miglior marcatore che questo paese abbia mai visto. Jimmy è morto in casa nelle prime ore di questa mattina (domenica 19 settembre), all’età di 81 anni”, si legge.

Greaves è ricordato in Italia, anche per aver vissuto una breve esperienza, nel 1961, con il Milan, guidato da Nereo Rocco. Arrivato dal Chelsea, dopo aver messo a segno 132 gol in 169 match, in rossonero giocò solamente dieci gare, andando in rete, però, per ben nove volte. Poco compatibile con Rocco, come scrive gazzetta.it, tornò in Inghilterra, al Tottenham, dove fece la storia del club, 266 gol in 379 presenze