Milan-Venezia, formazioni ufficiali: sorpresa in difesa

Milan-Venezia, le formazioni ufficiali: le scelte fatte da Pioli e Zanetti per il match di San Siro della quinta giornata di Serie A.

Stasera a San Siro si gioca Milan-Venezia, partita valida per il quarto turno del campionato Serie A 2021/2022. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Stefano Pioli e Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Florenzi, Díaz, Leão; Rebić. A disp.: Jungdal, Tătăruşanu; Conti, Hernández, Tomori; Castillejo, Kessie, Saelemaekers; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

VENEZIA (4-2-3-1): Mäenpää; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Vacca, Busio; Peretz, Aramu, Johnsen; Forte. A disp.: Neri; Mazzocchi, Tessmann, Modolo, Henry, Heymans, Bjarkason, Kiyine, Schnegg, Svoboda, Crnigoj, Okereke. All.: Zanetti.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Pioli in difesa lancia dal primo minuto Pierre Kalulu, Matteo Gabbia e Fodé Ballo-Touré. A destra è assente Davide Calabria per infortunio, mentre al centro il mister ha deciso di far rifiatare Fikayo Tomori e a sinistra Theo Hernandez. A centrocampo turno di riposo per Franck Kessie, mentre sulla corsia destra offensiva Alessandro Florenzi rimpiazza Alexis Saelemaekers. In panchina Pietro Pellegri, unico centravanti vero a disposizione.