Il trequartista dalla Spagna: al Milan a condizioni vantaggiose

Coutinho non rientra più nei progetti del Barcellona e la tifoseria non crede più in lui. La società lo vuole fare partite nel 2022 per far fronte alla tragica situazione finanziaria che sta attraversando

È praticamente deciso: il Barcellona vuole “liberarsi” di Philippe Coutinho. I motivi sono circa tre, prima di tutto lo scarso rendimento del calciatore dopo l’ottimo inizio appena arrivato nella stagione 2017/2018.

In seconda analisi, il centrocampista brasiliano per via anche dei tanti infortuni e quindi della discontinuità non si è dimostrato un pezzo indispensabile per il club. Ciò lo ha portato in contrasto con la tifoseria blaugrana, infatti i tifosi non credono più in lui – come riporta AS.

Il terzo motivo è legato ai problemi finanziari del Barça, i quali hanno già portato all’addio di Messi questa estate con il passaggio al Paris Saint Germain. Al club catalano farebbe molto comodo vendere Coutinho, in tal modo tirerebbe un sospiro di sollievo per quanto riguarda il lato economico per l’appunto.

A tal proposito già nello scorso calciomercato estivo, il giocatore era stato offerto a due squadre italiane, ovvero Milan e Juventus. Ma i due club non sono andati a fondo con la trattativa per via dello stipendio oneroso percepito dal giocatore ex Inter. Ora, però, la situazione sembra sia cambiata e il Barcellona punta a venderlo il prossimo anno, possibilmente a gennaio.

Coutinho al Milan può diventare realtà

Come riporta la stampa spagnola nelle ultime ore, il Barcellona è disposto a lasciar partire Philippe Coutinho già a gennaio con una soluzione interessante e abbastanza conveniente – ipotizzando un colpo del Milan.

I blaugrana sarebbero disposti a far partire in prestito il calciatore brasiliano facendo fronte ad una parte del suo ingaggio. Quest’ultimo si aggira attorno ai 12 milioni di euro, la società spagnola non ha altre alternativa. A spingere il club ad agire in questo modo è il crollo del valore di mercato del trequartista, rispetto ai 135 milioni spesi nel 2018.

Quest’estate appena conclusa il Milan aveva mostrato un interesse per il calciatore ex Liverpool, il quale ha 29 anni ed è nel pieno della sua maturità sportiva. Il giocatore potrebbe tornare molto utile per i rossoneri, visto anche il ritorno in Champions League.

Adesso il tutto sta nel fidarsi del giocatore o meno, il Bayern Monaco nel 2019 ci aveva provato a dar fiducia al brasiliano prendendolo in prestito. Con i tedeschi aveva collezionato 38 presenze, realizzando 11 gol e 9 assist. Ma ciò per via degli infortuni non gli è valsa la conferma da parte del Bayern. Coutinho potrebbe rappresentare un’alternativa a Brahim Diaz. Alternativa, che oggi lo spagnolo non pare avere.