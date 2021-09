Sky – Spezia-Milan, Pioli pensa a Giroud titolare

Pioli deve sciogliere ancora alcuni dubbi di formazione in vista di Spezia-Milan. Il mister rossonero prepara novità nel suo attacco.

Dopo aver battuto il Venezia a San Siro, il Milan domani tornerà in campo contro lo Spezia. L’ultima trasferta allo stadio Alberto Picco ha visto i rossoneri perdere per 2-0, bisognerà fare attenzione.

Stefano Pioli deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione. Probabilmente ci sarà l’impiego di Daniel Maldini da titolare per la prima volta. Il figlio di Paolo ha già giocato degli spezzoni di partita, ma non è mai partito dal primo minuto. In Liguria potrebbe avere la grande occasione.

E nella formazione titolare potrebbe partire anche Olivier Giroud, stando a quanto rivelato dal giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport. L’attaccante francese negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi in gruppo e Pioli sembra pronto a lanciarlo dall’undici base a La Spezia.

In Liguria dovrebbe esserci anche spazio per Franck Kessie, partito dalla panchina contro il Venezia. Il centrocampista ivoriano non è ancora al 100% della condizione fisica.

SERIE A, SPEZIA-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): Maignan,; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud.