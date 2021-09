Adani: “Non c’è un allenatore italiano superiore a Pioli”

Intervenuto alla Bobo Tv, Lele Adani ha esaltato il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ritenuto il migliore italiano in circolazione. Parole importanti dell’ex difensore

La Serie A dei grandi allenatori. In estate, con gli arrivi di Mourinho alla Roma, Spalletti al Napoli, Maurizio Sarri alla Lazio e Massimiliano Allegri alla Juventus, è stato questo il messaggio che un po’ tutti i media hanno fatto passare.

I quattro mister, con un passato vincente, sono stati individuati come i principali protagonisti di una possibile svolte delle rispettive squadre. Quattro mister – secondo la critica – di un livello superiore rispetto agli altri. Rispetto dunque anche a Stefano Pioli. L’allenatore del Milan, però, in questo inizio di stagione si sta togliendo più di una soddisfazione, zittendo le critiche e chi non lo ha considerato tra i grandi della Serie A.

C’è però chi dà ragione al campo, eleggendo Pioli il miglior allenatore italiano. Senza troppi giri di parole, Lele Adani, intervenuto alla ‘Bobo Tv’, si è così espresso, esaltando il mister dei rossoneri: “Pioli è uno dei migliori allenatori italiani adesso – afferma l’ex difensore – è proprio a quel livello. Dove si mettono quelli che hanno vinto, quelli che hanno fatto bene in Champions League, quelli che per un decennio o quindicennio si sono rivelati da vertice. Ora non c’è un allenatore italiano superiore a Pioli”.