Pioli: “Ibra deve giocare e oggi lo farà un po’ di più”

Le parole dell’allenatore rossonero nel pre-partita di Porto-Milan. Il tecnico svela il possibile minutaggio di Ibrahimovic.

Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli a parlato a Sky, soffermandosi sulla figura di Zlatan Ibrahimovic all’interno della squadra e sull’avversario di stasera.

Queste le parole dell’allenatore emiliano: “Ibra è un plus per noi, ci dà motivazione, tecnica e carattere. Il suo ritorno è importante, speriamo che continui a crescere. Ha ripreso con la squadra da 4-5 giorni ma ha bisogno di giocare e oggi lo farà un po’ di più”. Sull’avversario di stasera invece ha dichiarato: “Abbiamo le caratteristiche per essere una squadra equilibrata. L’avversario ti fa fare la partita ma è pronto a ripartire con velocità e qualità. Dobbiamo essere puliti dal punto di vista tecnico”.