Bologna-Milan, designato l’arbitro Valeri: i precedenti

Paolo Valeri è stato designato per dirigere Bologna-Milan allo stadio Renato Dall’Ara.

L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, V.A.R. e A.V.A.R. che dirigeranno le partite valide per la nona giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Per Bologna-Milan, in programma sabato sera alle 20:45, è stato designato l’arbitro Paolo Valeri. In sala VAR ci sarà il collega Chiffi, coadiuvato da Mondin come assistente. Il fischietto romano ha 22 precedenti con la squadra emiliana: 6 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. Invece con i rossoneri i precedenti sono 34: 21 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. L’ultimo match di Valeri contro il Diavolo è la vittoria per 3-0 a Torino contro la Juventus il 9 maggio 2021.

Di seguito le designazioni complete dell’AIA per il prossimo turno di Serie A.

TORINO – GENOA Venerdì 22/10 h. 18.30

GIACOMELLI

LO CICERO – DI IORIO

IV: MERAVIGLIA

VAR: ABISSO

AVAR: GIALLATINI

SAMPDORIA – SPEZIA Venerdì 22/10 h. 20.45

FABBRI

CARBONE – SCATRAGLI

IV: GARIGLIO

VAR: SOZZA

AVAR: BINDONI

SALERNITANA – EMPOLI Sabato 23/10 h. 15.00

DOVERI

LOMBARDO – MORO

IV: MARCHETTI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – VENEZIA Sabato 23/10 h. 18.30

DI MARTINO

PAGLIARDINI – AFFATATO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COLOMBO

BOLOGNA – MILAN Sabato 23/10 h. 20.45

VALERI

BERCIGLI – BERTI

IV: MINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN

ATALANTA – UDINESE h. 12.30

MARINELLI

LIBERTI – DI GIOIA

IV: MARCENARO

VAR: ORSATO

AVAR: LONGO

FIORENTINA – CAGLIARI h. 15.00

RAPUANO

BACCINI – MARCHI

IV: MIELE G.

VAR: BANTI

AVAR: DE MEO

H. VERONA – LAZIO h. 15.00

PICCININI

TOLFO – VONO

IV: BARONI

VAR: PAIRETTO

AVAR: CECCONI

ROMA – NAPOLI h. 18.00

MASSA

VIVENZI – IMPERIALE

IV: IRRATI

VAR: DI BELLO

AVAR: VALERIANI

INTER – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: GUIDA

AVAR: PASSERI