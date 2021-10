Stadio Milan-Inter, trattativa col Comune: la richiesta di Sala ai club

Milan e Inter in trattativa col Comune di Milano per il nuovo stadio a San Siro.

Superate le elezioni comunali a Milano, finalmente Giuseppe Sala ha avuto un confronto con i club per discutere del progetto stadio. L’incontro è avvenuto ieri a Palazzo Marino e le parti sono fiduciose di riuscire a trovare un accordo.

Il sindaco ha ricevuto il presidente rossonero Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Alessandro Antonello e anche Giorgio Furlani. Quest’ultimo è un importante manager di Elliott, fondo americano proprietario del Milan.

In una nota ufficiale l’amministrazione comunale ha fatto sapere di comprendere le esigenze delle squadre di dotarsi di un nuovo e moderno stadio. Al tempo stesso, però, va trovata la soluzione per coniugare la sostenibilità ambientale con l’investimento dei club. Sala ha annunciato che ci sarà un nuovo incontro in settimana, è sembrato ottimista e ha invitato le parti a venirsi incontro per giungere a un accordo definitivo.

Nuovo San Siro: Milan e Inter faranno delle rinunce?

Il quotidiano La Repubblica spiega che il Comune di Milano vuole che il progetto sia più compatibile con il piano regolatore. Ciò significa che serve meno cemento per le nuove strutture che nasceranno attorno allo stadio: uffici, residenze, polo congressi, centro commerciale, servizi di intrattenimento e sportivi e hotel. Sala aveva già detto che il problema non era l’impianto sportivo, ma ciò che sorgerà vicino. Le società accetteranno di adeguare ancora il proprio progetto?

Un altro accordo da trovare è quello inerente gli oneri di urbanizzazione: circa 50 milioni di euro. Milan e Inter sperano di trovare in tempi brevi la quadra insieme al sindaco e alla sua giunta. Il progetto è troppo importante sia per i club che per la città di Milano.

Per quanto concerne lo studio che dovrebbe occuparsi della realizzazione, giungono conferme sul fatto che sarebbe Populous con “La Cattedrale” a vincere rispetto a “Gli Anelli” di Sportium/Manica. Si attendono novità prossimamente.