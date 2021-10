Milan, infortuni Messias e Florenzi: le date dei rientri

Arrivano novità su Junior Messias e Alessandro Florenzi, i due rossoneri indisponibili della rosa di Stefano Pioli. Ecco quando potremo rivederli in campo

A mano a mano, tutti i giocatori infortunati stanno recuperando, e Stefano Pioli, a meno di ulteriori imprevisti, potrà contare su una rosa al completo dopo la sosta per le Nazionali di metà novembre. Mancano ancora all’appello Rebic, Florenzi, Messias e Maignan.

Se per il croato sono stimati tempi di recupero nel breve, lo stesso discorso non è valido per Florenzi e Messias. Come già ribadito nelle scorse ore, Ante Rebic salterà quasi sicuramente la gara di domenica sera contro la Roma, ma dovrebbe esserci mercoledì contro il Porto a San Siro. È una scelta di cautela e prevenzione quella fatta per il croato. La sua caviglia non è guarita al 100% e sarebbe inutile rischiarlo.

Ante sta di fatto allenandosi ancora a parte, ma già da lunedì potrebbe avvenire il suo rientro in gruppo. Per quanto riguarda Messias e Florenzi, le ultime novità sulle loro condizioni ci arrivano da Tuttosport. Il quotidiano torinese, nella sua edizione odierna, ha fatto sapere che i due rossoneri potranno tornare ad allenarsi in gruppo subito dopo la sosta per le Nazionali.

Anche se c’è qualche speranza che l’ex Roma Florenzi possa accelerare i tempi di recupero dall’operazione al ginocchio già la prossima settimana, e quindi tornare a lavorare con in compagni in netto anticipo.