Serie A, la classifica aggiornata dopo Verona-Juve

Si è giocato al Bentegodi il secondo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A: di fronte il Verona di Igor Tudor e la Juventus di Massimiliano Allegri

Non decolla la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono stati piegati al Bentegodi dal Verona di Igor Tudor. I gialloblu, che avevano messo paura al Milan a San Siro, sono riusciti nell’impresa di battere la squadra di Torino: protagonista dell’incontro, valevole per l’undicesima giornata di Serie A, è stato Giovanni Simeone, autore di una fantastica doppietta nei primi 14 minuti di gioco.

La Juventus a dieci minuti dal termine rientra in partita con McKennie. I bianconeri ci provano fino alla fine ma senza successo. Allegri e la sua squadra, così, perdono ancora, per la quarta volta in campionato. I punti restano solamente 15, frutto di quattro vittorie e tre pareggi, come quelli del Verona.

Verona-Juventus 2-1: 11′ e 14′ Simeone, 80′ McKennie (J)

Sprofondo bianconero

La classifica di Serie A: Napoli 28, Milan 28, Inter 21, Roma 19, Atalanta* 19, Lazio* 18, Hellas Verona* 15, Juventus* 15, Fiorentina 15, Sassuolo 14, Empoli 12, Bologna 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.

*una partita in più