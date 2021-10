Il bomber da record: eguagliati Ibra e Sheva

Con la tripletta realizzata oggi il centravanti eguaglia l’attaccante svedese e l’ex attaccante ucraino. Anche i due bomber rossoneri hanno gli stessi numeri.

L’undicesima giornata di Serie A può essere ricordata anche per un dato statistico interessante, che dimostra la crescita esponenziale del giovane attaccante.

Nel pomeriggio di oggi la Fiorentina ha battuto lo Spezia con un secco 3-0, grazie alla tripletta dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic, salendo a quota 18 punti in classifica. L’attaccante viola sta crescendo e comincia a collezionare record. Con questi tre centri può infatti vantare due triplette in Serie A, raggiungendo il record di diversi grandi attaccanti della storia del campionato italiano. Tra questi ci sono anche i due bomber rossoneri: uno del presente, Zlatan Ibrahimovic, e uno del passato, Andriy Shevchenko.

L’attaccante ucraino aveva realizzato i suoi hat-trick entrambi in trasferta, contro la Lazio e il Perugia. Più recenti quelle del gigante svedese che ne firmò una con la maglia della Juventus contro il Lecce e una a Palermo nella sua prima esperienza in rossonero.I due idoli del Diavolo non sono le uniche due leggende raggiunte da Vlahovic con questo record.

A quota due triplette in Serie A troviamo infatti anche Francesco Totti e Cristiano Ronaldo. Vlahovic sta dimostrando di avere i numeri del grande attaccante, non a caso i rossoneri hanno sempre stimato l’attaccante, anche se il suo arrivo a Milano appare davvero molto arduo.