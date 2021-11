ML – Malessere per Calabria: sostituito per precauzione

Ecco il motivo della sostituzione di Calabria a fine primo tempo, il terzino si è accasciato dopo il fischio dell’arbitro

Davide Calabria è stato sostituito nell’intervallo di Milan–Porto. Il terzino, nell’ultima azione prima del duplice fischio dell’arbitro, si è accasciato e ha chiesto l’intervento dei medici.

Come raccolto dalla nostra redazione, per lui si tratta di malessere: gli girava un po’ la testa e lo staff ha preferito sostituirlo per precauzione. Non dovrebbe essere in dubbio per la partita di domenica contro l’Inter ma ovviamente le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.