Serie A, Pioli allenatore di ottobre: riceverà il premio prima del derby

Pioli riceve un importante riconoscimento: migliore allenatore del mese di ottobre in Serie A.

Ormai Stefano Pioli non è più una sorpresa. Alla guida del Milan si sta rivelando un grande tecnico e ci sono grandi meriti nella crescita della squadra. Sono lontani i tempi del #PioliOut, quando i tifosi non lo volevano in panchina.

Il gioco e i risultati, soprattutto in campionato finora, danno ragione a Pioli. Non a caso, la Lega Serie A ha comunicato che all’allenatore del Milan è stato assegnato il premio “Coach of the Month” di ottobre 2021. La consegna di tale premio avverrà nel pre-partita del derby Milan-Inter in programma domenica sera a San Siro alle ore 20:45.

Il riconoscimento al tecnico emiliano è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive. Essi hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalla rispettiva squadra, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le partite.

Per il calcolo sono state considerate le giornate dalla 7ima all’11esima di questo campionato 2021/2022. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha speso parole molto positive per Pioli: «Alla terza stagione in rossonero Stefano Pioli sta proseguendo l’ottimo lavoro che ha riportato il Milan ai vertici della Serie A TIM. Una perfetta gestione del gruppo, un gioco convincente e la capacità di valorizzare ogni giocatore della rosa certificano i meriti di Pioli, che nel mese di ottobre ha ottenuto cinque vittorie in altrettante gare, occupando stabilmente la vetta della classifica».