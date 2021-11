Ibrahimovic subito titolare in Georgia-Svezia: indosserà la maglia numero 11

Zlatan Ibrahimovic subito utilizzato dal 1′ minuto dalla sua Nazionale, nel match di qualificazione mondiale di oggi.

Il suo ritorno in Nazionale non sarà soltanto una passerella, bensì un aiuto importante alla causa della Svezia. Già oggi Zlatan Ibrahimovic partirà infatti titolare con la selezione scandinava.

Poco fa la Svezia, sui suoi account social ufficiali, ha pubblicato l’undici titolare con cui scenderà in campo alle ore 18 contro la Georgia, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Ibrahimovic partirà dunque dall’inizio. L’attaccante del Milan vive un buon momento di forma e il c.t. Janne Andersson ne approfitterà, lanciandolo dal 1′ minuto al fianco del più giovane centravanti Isak.

Inoltre Ibra indosserà la maglia numero 11, la stessa che veste in casa Milan. Di solito in passato la Svezia gli teneva in caldo la più classica numero 10, quella che si concede ai fuoriclasse assoluti. Ma Ibrahimovic ha ormai sposato questa cifra particolare, che tanto bene gli sta portando anche in rossonero.