Milan, la carica di Bennacer: “Unica ambizione: vincere”

Ismael Bennacer celebra il suo ritorno a Milanello dopo le prove con la Nazionale algerina, con lo stesso entusiasmo di sempre.

Tra i calciatori finalmente rientrati a lavorare a pieno regime a Milanello, c’è anche Ismael Bennacer. Il centrocampista rossonero ha lavorato oggi regolarmente con il resto della sua squadra.

Bennacer è reduce da due sfide di qualificazione mondiale per Qatar 2022. In entrambe il numero 4 del Milan è stato schierato titolare con la maglia della sua Algeria. Sia nella vittoria esterna in Gibuti per 4-0, sia nel meno brillante pareggio in casa 2-2 con la Sierra Leone.

Nonostante le fatiche africane, Bennacer si candida subito per una maglia da titolare in vista di Fiorentina-Milan, match che sabato darà la ripartenza dopo la sosta al campionato rossonero. Intanto la sua grinta è già stata dimostrata oggi pomeriggio sui social network.

L’ex Empoli ha pubblicato una sua foto in allenamento a Milanello, corredata con un commento decisamente senza bisogno di spiegazioni: “Si torna a Milanello con la stessa ambizione: vincere!”.

Si torna a Milanello con la stessa ambizione: vincere 🔴⚫️ #ForzaMilan pic.twitter.com/U8LBy0z04b — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) November 18, 2021

Ora sta a mister Stefano Pioli decidere quale combinazione schierare a centrocampo al ‘Franchi’. Bennacer si gioca un posto da titolare con Kessie e Tonali, tutti reduci dalle rispettive Nazionali. Scelte difficili per il Milan, che dovrà però anche fare i conti col turnover e con le prossime ravvicinate sfide tra campionato e Champions League.