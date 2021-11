ML – Gazidis a Milanello: sostegno alla squadra prima di Atletico-Milan

Gazidis, rientrato da New York, ieri è stato a Casa Milan e oggi ha fatto ritorno a Milanello. Vuole stare vicino alla squadra prima del match di Madrid.

Ha passato diverse settimane a New York per curare un carcinoma alla gola e in questi giorni ha fatto ritorno in Italia. Nella giornata di ieri è tornato nel suo ufficio a Casa Milan, la sede rossonera, e oggi si è recato presso il centro sportivo per assistere dopo tanto tempo a una seduta di allenamento della squadra.