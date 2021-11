Milan-Sassuolo, formazioni ufficiali: Maignan e altre novità nei rossoneri

Le formazioni ufficiali Milan-Sassuolo: Maignan, Leao e altri tornano titolari.

Stefano Pioli e Stefano Dionisi hanno deciso gli schieramenti di Milan-Sassuolo. Sono state rese note le formazioni ufficiali della partita della quattordicesima giornata del campionato Serie A 2021/2022 che si disputa alle 15 a San Siro.

Nell’undici rossonero si rivede Mike Maignan, che non giocava da Atalanta-Milan del 3 ottobre. Dal primo minuto anche Alessandro Florenzi e Tiemoué Bakayoko, così come Ismael Bennacer e Rafael Leao. Si tratta di cinque novità rispetto a quanto visto contro l’Atletico Madrid in Champions League.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu; Kessie, Krunić, Messias, Tonali; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus, Frattesi; Berardi, Maxime Lopez, Raspadori; Scamacca. A disp.: Pegolo, Satalino; Chiricheș, Peluso, Rogério, Toljan; Harroui, Magnanelli, Traorè; Defrel. All.: Dionisi.

Arbitro: Magnaniello di Pinerolo.