ML – Milan, Leao infortunato: salta il Liverpool. Lesione per Pellegri

Dal Milan arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Rafael Leao e Pellegri.

La maledizione infortuni non smette di colpire la squadra di Stefano Pioli. Anche in occasione di Milan-Salernitana due giocatori hanno accusato dei problemi fisici. Si tratta di Pietro Pellegri e di Rafael Leao.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, per Pellegri l’esame ha confermato la presenza di una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Nuovo controllo previsto fra una decina di giorni.

Per quanto concerne Rafael Leao, si tratta di una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra. Un trauma che di fatto ha provocato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale.

Martedì il Milan affronta il Liverpool nella partita decisiva per il passaggio agli ottavi della Champions League e si ritroverà a dover fare a meno del portoghese. Invece l’ex Genoa non era comunque il lista UEFA e non ci sarebbe stato. Per entrambi si attende di conoscere i tempi di recupero esatti dai rispettivi infortuni. Mister Pioli continua a non poter disporre di tutto l’organico. Una maledizione ormai.