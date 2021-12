Calciomercato Milan, svolta Muriel: accordo con un altro club!

Svolta per il futuro di Muriel, accostato anche al Milan negli ultimi giorni. Sembra praticamente fatta

Il Milan è in cerca di un difensore centrale per questo calciomercato. Per adesso, stando alle indiscrezioni che circolano, non dovrebbero esserci altri obiettivi; la società potrebbe intervenire in altri reparti solo in caso di occasioni interessanti.

Una di queste potrebbe essere Luis Muriel, che sembra aver chiesto all’Atalanta di cambiare aria perché poco contento dei minuti in campo. Inoltre l’arrivo di Boga per 22 milioni costringe il club a fare delle valutazioni anche in uscita. Alcuni hanno accostato il colombiano al Milan ma non c’è mai stata una trattativa. I rossoneri, come detto, sono vigili e attenti, ma il profilo di Muriel non dovrebbe rientrare nei piani del club di via Aldo Rossi. Intanto però c’è un’altra società che sembra aver accelerato i contatti per l’acquisto dell’attaccante ex Udinese, Lecce e Sampdoria.

Come riportato da Sport del Sud, è il Napoli ad essere molto vicino all’acquisto di Muriel. La trattativa dovrebbe essere basata su un prestito con obbligo di riscatto a 22,5 milioni pagabili in 4 anni. L’affare potrebbe essere legato a quello di Lorenzo Insigne al Toronto: l’attaccante azzurro potrebbe volare in Canada fin da subito e non a giugno, quando scadrà il suo contratto.