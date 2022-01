Milan-Spezia, Highlights Serie A: gol e sintesi partita – Video

Milan-Spezia, la cronaca con il video degli highlights del match della 22.a giornata disputato a San Siro, lunedì 17 gennaio

Formazione obbligata per il Milan che ospita lo Spezia a San Siro con l’obbietivo di accorciare le distanze dall’Inter, fermata sul pareggio dall’Atalanta. Con Tonali squalificato, spazio a Krunic in mediana mentre, in avanti, Pioli preferisce Saelemaekers a Messias.

E’ il Milan a fare la partita nel primo tempo con ben nove conclusioni nella prima mezzora. Leao, incontenibile, è una spina nel fianco della difesa ligure. Al 1′, il tiro a giro del portoghese lambisce l’incrocio; al 15′ Provedel compie un miracolo sul tiro ravvicinato di Rafa, scaturito dopo un dribbling fulmineo mentre, al 23′, un’altra conclusione dell’attaccante sorvola la traversa.

Al 26′ è Ibrahimovic a sprecare l’occasione del vantaggio con Provedel che respinge il tiro poco angolato dello svedese. Il Milan domina ma si espone anche a qualche ripartenza dello Spezia che si rende pericoloso al 29′ con Reca che impegna Maignan dopo un mancato anticipo di Florenzi. Il finale di tempo è ricco di emozioni. Da un fallo di Provedel su Leao, scaturito da un errore in disimpegno del portiere su rimessa laterale, scaturisce il rigore per il Milan, concesso con l’ausilio dell’on field review dopoché l’arbitro aveva fischiato fallo all’attaccante per un presunta giocata pericolosa. Sul dischetto va Hernandez che calcia fuori, troppo angolato.

Passa un minuto e, finalmente, il Milan raccoglie i frutti della propria supremazia con il gol del solito Leao. Sul lancio in profondità di Krunic, il portoghese supera con un pallonetto Provedel in uscita e regala il meritato 1-0 ai suoi. Proteste dello Spezia per un possibile fallo su Manaj. Nulla da fare. Gol confermato e Milan avanti all’intervallo.

Milan-Spezia, secondo tempo

Nel secondo tempo, il Milan continua a controllare e sfiora il raddoppio al 56′ con Saelemaekers sul quale è ancora una volta provvidenziale Provedel che devia in angolo. Non è un ritmo tambureggiante quello dei rossoneri e lo Spezia prende coraggio e, all’improvviso, pareggia con il gol di Agudelo, lesto a ribattere in rete, da distanza ravvicnata, l’assist perfetto di Verde.

L’1-1 è una mazzata per il Milan. Pioli fa entrare Giroud e Calabria ma la squadra è ferma e non produce azioni di rilievo. Anzi è lo Spezia a sfiorare il clamoroso raddoppio con la discesa di Agudelo che serve al centro un assist da spingere solo in rete. Provvidenziale l’intervento di Calabria che spazza.

Il finale è thrilling. L’arbitro non concede il vantaggio su un’azione che si conclude con il gol di Messias. Inspiegabile la decisione del direttore di gara che si scusa con i calciatori rossoneri. Sulla punizione successiva, Provedel sventa su Ibra ed è provvidenziale in seguito su un altro colpo di testa dello svedese. Al 94′, accade l’incredibile con il gol di Gyasi che consegna la vittoria allo Spezia. Per il Milan è notte fonda. Finisce 1-2. L’Inter guadagna un punto e la vetta si allontana con il Napoli che accorcia a -2.

