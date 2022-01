Diretta Live Milan-Spezia: la cronaca e il risultato in tempo reale della partita valida per la 22esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Milan-Spezia: la diretta della partita

Alle 18:30 l’arbitro Marco Serra darà il via alla sfida.

Serie A, formazioni ufficiali Milan-Spezia

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernández; Krunić, Bakayoko; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Calabria, Stanga; Castillejo, Di Gesù, Messias; Giroud, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlić, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. A disp.: Zoet, Zovko; Bertola, Ferrer, Hristov; Agudelo, Kovalenko, Sala, Sher; Antiste, Nzola, Strelec. All.: Thiago Motta.

Arbitro: Serra di Torino.

La presentazione del match di San Siro

Superato non senza fatica il Genoa in Coppa Italia, il Milan si rituffa sul campionato. A San Siro arriva lo Spezia e l’obiettivo è continuare la striscia vincente di questo 2022. Conquistare i 3 punti significherebbe anche scavalcare l’Inter in testa alla classifica, in attesa che i nerazzurri recuperino la partita contro il Bologna.

Pioli deve ancora fare i conti con diverse assenze. Mancheranno Kjaer, Tomori, Ballo-Touré, Romagnoli (guarito dal Covid, ma si allenerà da domani), Kessie, Bennacer, Tonali (squalificato) e Pellegri. Sotto diffida c’è Theo Hernandez, che deve evitare di farsi ammonire per non saltare Milan-Juventus. Al centro della difesa ancora Gabbia e Kalulu, mentre a centrocampo agirà l’inedita coppia Krunic-Bakayoko.

Lo Spezia di Thiago Motta è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Genoa e ha vinto anche la precedente gara fuori casa a Napoli (in mezzo il KO casalingo contro l’Hellas Verona). Non è una squadra da affrontare con leggerezza, nonostante il Diavolo sulla carta sia sicuramente superiore. Recuperato Nzola e rientrato Agudelo dalla squalifica, sono invece out Colley (squalifica), Salcedo e Bourabia.