Milan-Spezia, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Milan-Spezia in campo a San Siro per il match della 22.a giornata in programma lunedì 17 gennaio dalle 18.30. Le indicazioni su dove vederlo in streaming e diretta tv

Il Milan torna a giocare di lunedì in campionato. Non accadeva dalla prima giornata dello scorso agosto quando i rossoneri si imposero contro la Sampdoria per 0-1 con gol di Diaz. Sei mesi dopo tocca allo Spezia, ospite a San Siro nel match in programma oggi alle 18.30 in concomitanza con Bologna-Napoli.

Quello odierno è il secondo confronto tra le due squadre a San Siro in Serie A. In quello disputato, nella scorsa stagione, i rossoneri, reduci dall’epico match di Europa League con il Rio Ave vinto ai rigori, vinsero 3-0 con le reti, tutte nella ripresa, di Hernandez e la doppietta di Leao. Il portoghese è uno degli uomini più attesi oggi. L’inizio dell’anno è stato davvero positivo per Rafa che, rientrato dall’infortunio, ha segnato contro la Roma, fornito due assist a Venezia e siglato un altro gol decisivo con il Genoa in Coppa Italia.

Leao ritroverà in attacco Ibrahimovic. Lo svedese, assente giovedì per squalifica, torna titolare al centro dell’attacco. Assente Tonali per squalifica, in mediana, con Bennacer e Kessie in Coppa d’Africa, spazio all’inedita coppia Krunic-Bakayoko mentre Gabbia e Kalulu disputeranno la terza partita da titolari al centro della difesa.

Milan-Spezia, dove vederla su Dazn o Sky ?

Il match tra Milan e Spezia è un’esclusiva assoluta di DAZN. La partita sarà trasmessa in diretta streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smart phone, tablet, Amazon Fire Stick, console di gioco e decoder Tim Vision. Su Sky, Milan-Spezia sarà disponibile solo per i clienti businnes (bar, ristoranti, pub, altri luoghi pubblici) tramite l’apposito canale che si accenderà nell’orario della partita.

Nessuna diretta per gli abbonati a Sky satellite o fibra, i quali per vedere gli highlights dovranno attendere la tarda serata. Qualla contro lo Spezia sarà la prima di tre partite consecutive su Dazn che trasmetterà in esclusiva anche i prossimi due big match contro Juventus (domenica 23 gennaio alle 20.45) e Inter (weekend 5-6 febbraio con data e orario ancora da definire.