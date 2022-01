Tomori punta l’Inter: “La riabilitazione è cominciata” – FOTO

Il difensore rossonero ha già iniziato a lavorare per tornare disponibile e spera di rientrare per il derby con i nerazzurri.

L’infortunio di Tomori ha creato non poca apprensione nell’ambiente del Milan, con la dirigenza che in questi giorni sta valutando se intervenire in maniera veloce per sopperire alla sua assenza o meno.

Il difensore inglese si è fatto male lo scorso giovedì in occasione di Milan-Genoa di Coppa Italia. Il giorno successivo il club rossonero ha comunicato che il giocatore si era sottoposto all’intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione al menisco mediale. I tempi di recupero sono quindi stati stimanti in circo 30 giorni. Tempistica confermata da Stefano Pioli in conferenza stampa oggi: “L’intervento prevede 4 settimane”.

Leggi anche:

Come spiegato però dal tecnico dei rossoneri, il giocatore ha già fatto capire che farà di tutto per rientrare il prima possibile: “Fosse per lui giocherebbe domani”. Infatti nella giornata di ieri è già iniziato il suo percorso di percorso di recupero. Mattia Terraneo, della “GT Sport Consulting SA” si mostra in una storia sul suo profilo Instagram in compagnia di Tomori e scrive: “La riabilitazione è cominciata”.

La speranza (e l’obiettivo) dell’ex Chelsea è quella di riuscire a recuperare per il derby contro l’Inter, in programma il prossimo 6 febbraio, al rientra dalla sosta.