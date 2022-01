Milan, Pioli sul rientro di Tomori: “Se fosse per lui…”

L’allenatore del Milan ha fatto il punto sull’infortunio del difensore inglese e sulle possibili tempistiche per il suo recupero.

Alla vigilia di Milan-Spezia, sfida cruciale per il campionato dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli. La squadra, attualmente al secondo posto, deve provare a sfruttare l’ostica trasferta dei rivali dell’Inter per tentare il sorpasso.

Fra i temi trattati dal tecnico emiliano durante la conferenza c’è stato quello riguardante il recupero di Fikayo Tomori. Il difensore inglese si è fatto male al menisco giovedì nel primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Genoa ed è stato costretto ad operarsi. “Tomori si è fatto male, ma spero che perderà solo 3-4 partite” ha spiegato Pioli, parlando del possibile innesto in difesa. La società infatti sta valutando come intervenire sul mercato anche in base alle tempistiche del recupero dell’ex Chelsea.

L’allenatore del Diavolo ha poi aggiunto questo commento sulle tempistiche per il ritorno in campo del classe ’97: “Se fosse per lui giocherebbe domani. L’intervento di solito richiede quattro settimane, i tempi sono quelli, vedremo. L’intervento è andato bene: è la prima volta che gli capita un infortunio del genere. Se poi saranno 4 settimane o più o meno è troppo prematuro per dirlo”.