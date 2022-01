LIVE – Pioli: “Veniamo da un approccio sbagliato. Domani serve lucidità”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Spezia.

Domani il Milan affronterà lo Spezia di Thiago Motta a San Siro per continuare la marcia verso la vetta della classifica. La squadra rossonera arriva da una serie positiva che comprende anche il successo in Coppa Italia con il Genoa.

Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di questo match, analizzando le possibili difficoltà che i suoi potrebbero trovare contro la squadra ligure. Queste le parole dell’allenatore emiliano, che ha cominciato rispondendo alla domanda sulla squadra che dovrà aiutare la coppa Gabbia-Kalulu: “Assolutamnete sì. I ragazzi dovranno giocare soprattutto da squadra con l’interpretazione giusta. Affrontiamo un avversario che non ha subito gol nelle ultime trasferte vincendo a Napoli e con il Genoa. Lo Spezia è avversaria di tutto rispetto. Dobbiamo giocare con una strategia bella chiara . Le prestazioni dei singoli sono importanti, ma se la squadra le esalta in un certo modo”.

Sull’approccio di Milan-Genoa

“Abbiamo sempre dimostrato di essere un gruppo intelligente e responsabile, che capisce gli errori fatti. Veniamo da un approccio sbagliato ad una partita e sappiamo quanto sarà importante cominciare con lucidità e determinazione domani”.

Sul recupero di Rebic

“Rebic ha avuto problematiche importanti. E’ stato fuori due mesi per un problema muscolare. Ante deve sfruttare ogni singolo allenamento. Non credo ci vorrà molto tempo ma in queste situazioni ci vuole pazienza”.

Sull’importanza di vincere con lo Spezia

“L’anno scorso fu una settimana non positiva, ma questa è un’altra storia. Noi crediamo in noi stessi e il destino è nelle nostre mani”.

Il profilo giusto per la difesa

“Non vogliamo cambiare tanto per cambiare, ma per avere giocatori che migliorino la qualità e lo spessore della rosa: è una strategia condivisa. Kalulu e Gabbia stanno dimostrando di essere giocatori pronti per partite importanti. Se capiterà l’occasione giusta il club si farà trovare pronto, altrimenti rimarremo così. Tomori si è fatto male, ma spero che salterà solo 3-4 partite”.

Leggi anche:

La fascia sinistra del Milan la migliore d’Europa?

“Seguo molto il calcio europeo ma è difficile fare confronti. C’è anche Rebic e siamo sempre molto forti. Ora che gli avversari ci consoscono dobbiamo variare spesso le nostre posizioni. Theo sta diventando più completo perché entra spesso nel campo e si scambia con Leao e Rebic. Sono ragazzi già ad alti livelli ma possono crescere ancora molto”.

Sulle condizioni di San Siro e sui recuperi

“In questo periodo e con questo clima i terreni non possono essere nelle migliori condizioni. Non penso che l’infortunio di Tomori sia dipeso da questo. Dopo la sosta speriamo di giocare su un terreno più pulito, per essere più veloci. Abbiamo recuperato due giocatori ma ne abbiamo persi altri due”.