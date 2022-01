Calciomercato Milan, offerto un difensore guineano | Massara rifiuta

Alla società rossonera è stato proposto un centrale che gioca in Svizzera, ma il nome non sembra essere gradito per il mercato di gennaio.

L’infortunio di Simon Kjaer prima e quello di Fikayo Tomori poi costringono il Milan a prendere un nuovo difensore. Da considerare anche che a fine stagione Alessio Romagnoli potrebbe andarsene a parametro zero, dato che ha un contratto in scadenza. Tanti i ragionamenti da fare.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando più profili per rinforzare la retroguardia. Impossibile arrivare a Sven Botman del Lille e difficilissimo anche l’ingaggio di Gleison Bremer del Torino. Si parla molto di Eric Bailly del Manchester United, ma ora in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, e di altri nomi alternativi. La dirigenza rossonera potrebbe anche sorprendere prendendo un centrale finora mai menzionato nelle cronache del calciomercato.

Leggi anche:

Mercato Milan, proposto Camara dello Young Boys

Non mancano agenti e intermediari che propongono giocatori al Milan. Tra coloro che sono stati offerti al direttore sportivo Massara c’è anche Mohamed Camara. Sono i colleghi di calciomercatonews.com a rivelare che il 24enne guineano è stato proposto al club rossonero. Lo Young Boys valuta circa 7 milioni di euro il suo cartellino. Tuttavia, Massara non avrebbe manifestato interesse ad avviare una trattativa.

Camara non rientra tra i profili che il Milan sta valutando concretamente. Adesso anche lui è impegnato in Coppa d’Africa con la Guinea. Ha giocato 90 minuti sia nella vittoria 1-0 contro il Malawi sia nel pareggio 0-0 contro il Senegal. La prossima partita è contro lo Zimbabwe, ultimo nel girone B con 0 punti.

Improbabile che il club rossonero si affidi al classe 1997 guineano, approdato in Svizzera allo Young Boys nel 2018 dopo un’esperienza in Israele con l’Hapoel Raanana. Nelle coppe europee ha già affrontato squadre italiane in questi anni: Juventus, Roma e Atalanta.

Non è escluso che in futuro possa approdare in Serie A, però l’ipotesi Milan non appare realizzabile in questo momento. Massara e Maldini seguono altre piste per rinforzare la retroguardia di mister Pioli, che sta anche attendendo che Romagnoli si negativizzi dopo essere risultato positivo al Covid-19. Manca solamente lui. Ciprian Tatarusanu, Fikayo Tomori, Davide Calabria e Samuel Castillejo sono guariti. Idem Fodé Ballo-Touré, che però si trova in Camerun con il suo Senegal per disputare la Coppa d’Africa.