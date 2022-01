Faivre scorda il Milan, contatti con un altro club: “Che sogno!”

Faivre non sembra più essere nel mirino del club rossonero e ammette i contatti con un’altra squadra importante.

Nell’ultima finestra estiva del calciomercato il Milan ha fatto di tutto per prendere Romain Faivre, ma non ci è riuscito. Nonostante il giocatore spingesse per il trasferimento in Italia, il Brest non ha voluto cederlo. E forse non lo vedremo mai in maglia rossonera.

Si pensava che il fantasista francese potesse essere un colpo per il mercato di gennaio, però Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno riavviato i contatti né con l’entourage né con il club francese. A novembre l’ex Monaco aveva ammesso di essere stato vicino al Diavolo e di volersi meritare quella maglia per il futuro. Parole che avevano indispettito il Brest. E anche dalle parti di via Aldo Rossi non ha fatto troppo piacere che il calciatore si sia esposto troppo.

Calciomercato Milan, Faivre strizza l’occhio al PSG

Nonostante qualche indiscrezione saltuaria su un eventuale nuovo tentativo, in realtà da Casa Milan non è trapelato interesse sul riaprire i discorsi per l’ingaggio di Faivre a gennaio. Maldini e Massara sono concentrati sull’acquisto di un difensore centrale e potrebbero non fare altre operazioni in entrata.

Intanto il giocatore prima della partita tra Brest e Paris Saint Germain ha fatto una rivelazione ai microfoni di Canal+: «Giocare per il PSG? Ci sono stati contatti con i miei agenti. È un sogno, è la mia città, lì ci sono la mia famiglia e i miei amici».

A Faivre non dispiacerebbe affatto un trasferimento al PSG. È nato ad Asnières-sur-Seine, quindi Parigi è la sua città di riferimento e lì ha i suoi affetti più importanti. Finora non è trapelata la volontà di Leonardo di comprarlo dal Brest, però non bisogna escludere nulla nella prossima finestra estiva del calciomercato.

In questa stagione 8 gol e 6 assist in 20 presenze per il fantasista classe 1998. Numeri che possono ulteriormente essere migliorati nei prossimi mesi e che gli possono permette di attirare l’attenzione di società importanti. Il Brest può realizzare una buona plusvalenza, vendendolo anche a più dei 15 milioni di euro di cui si è parlato in questi mesi. Solo 400 mila euro era costato il cartellino nel luglio 2020, un grande affare. Il club francese sembra intenzionato a venderlo solo in estate, ma se arrivasse una proposta irrinunciabile lo scenario cambierebbe.