Milan, tutti lo vogliono! Aumenta la concorrenza in Serie A

Il giovane calciatore sudamericano è un pallino del Milan, ma non solo: diversi club italiani si sono mossi di recente per sondare il terreno.

Non solo operazioni per l’immediato presente. Il Milan, come dettato dal progetto Elliott, vuole pensare anche al futuro. Dunque già in questa sessione di mercato di gennaio non si disdegneranno eventuali trattative programmate per la prossima stagione, riguardanti calciatori anagraficamente giovani e di prospettiva.

Una delle operazioni che il Milan intende portare a compimento per il prossimo futuro riguarda l’attacco. Paolo Maldini sa che diventerà fondamentale portare a casa un attaccante di maggior prospettiva rispetto ai titolari attuali. Ibrahimovic e Giroud hanno bisogno quanto meno di una spalla con qualche anno di meno sul groppone.

Tra i nomi spuntati per rinforzare il reparto offensivo del Milan, c’è un giovane e talentuosissimo calciatore che finora si è messo in mostra nel proprio continente, quello sudamericano. Un gioiello che fa gola a tanti e per il quale il Milan dovrà battersi, vista la concorrenza aumentata a dismisura nelle ultime settimane.

Caccia alla stella del River: ben 4 squadre italiane in corsa

Il Milan è da tempo sulle tracce di Julian Alvarez, giovane e promettente centravanti argentino. Gioca nel River Plate, dove oltre a segnare valanghe di reti si è contraddistinto vincendo già un campionato nazionale ed una Copa Libertadores.

Il classe 2000 è anche un membro ormai in pianta stabile della Nazionale maggiore argentina. Da tutti in patria, e non solo, è indicato come l’erede della grande tradizione di bomber sudamericani. Nel destino di Alvarez c’è sicuramente il calcio europeo, ma il River sembra pronto a lasciarlo partire solo a giugno prossimo.

Il Milan, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, resta uno dei club in pole per il suo acquisto. Nei giorni scorsi è andato in scena un dialogo con l’agente Hidalgo, sbarcato in Europa per valutare tutte le proposte per Alvarez. Ma la strada per i rossoneri si fa più tortuosa del previsto, visto l’aumento della concorrenza.

Mezza Serie A vuole Julian Alvarez. E’ già noto il pressing dell’Inter, che ha mandato emissari in passato a Buenos Aires per osservare da vicino l’attaccante 21enne. Ma di recente si sono aggiunti anche Napoli ed Atalanta, pronti a darsi battaglia nella corsa al giovane talento. Si prospetta dunque un’asta vera e propria per la prossima estate: base di partenza non meno di 20 milioni di euro, nonostante il contratto con il River scadrà a dicembre 2022.