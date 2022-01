Milan, fiducia a Gabbia-Kalulu: tandem difensivo a costo zero

I due giovani difensori saranno confermati anche contro lo Spezia dal 1′ minuto, dopo le prove positive contro Roma e Venezia.

Viste le defezioni giunte in difesa ad inizio gennaio, in molti pensavano che il Milan avrebbe faticato non poco nelle prime sfide del nuovo anno. Invece il ruolino di marcia rossonero è invidiabile: tre vittorie su tre, compreso il successo in Coppa Italia ai supplementari contro il Genoa.

In attesa di un aiutino da parte del mercato invernale, il Milan si gode un tandem difensivo inaspettatamente affiatato. Quello d’emergenza, composto da Matteo Gabbia e Pierre Kalulu. Solo 43 anni in due, ma già un’ottima esperienza in maglia rossonera visto che Stefano Pioli non ha mai avuto paura di utilizzarli nonostante le loro giovani età.

I numeri sono dalla loro parte. Il giovane tandem ha concesso due reti (vane) in tre incontri del 2022. Quello subito da Abraham contro la Roma tra l’altro piuttosto casuale, l’altro dal genoano Ostigard è invece giunto da palla ferma. Sicurezza, sfrontatezza e anche caratteristiche che si abbinano bene tra loro.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, quella formata da Gabbia e Kalulu è una difesa a costo zero. Perché il Milan non ha praticamente speso un euro per ingaggiare e poi lanciare questi due calciatori, con storie di crescita piuttosto diverse. Gabbia, ad esempio, è un prodotto del vivaio rossonero.

Il classe ’99 da molti anni vive l’atmosfera di Milanello. Il club rossonero lo prese nel 2012 dalle giovanili del Lecco, per poi fargli fare con calma tutta la trafila del vivaio. Fino al debutto in prima squadra datato 24 agosto 2017, quando un Gabbia ancora minorenne fece il suo ingresso in campo in Skendija-Milan di Europa League.

Dall’altra parte un colpo a parametro zero che rivela le intuizioni dei talent-scout milanisti. Kalulu, classe 2000, fu osservato da vicino dal Milan e dal capo osservatore Moncada. I rossoneri sfruttarono la scadenza di contratto con il Lione e riuscirono ad accaparrarsi questo giovane terzino che sa fare benissimo anche il centrale.

Pioli si fida di loro e al momento non può fare altrimenti. Giocando assieme Gabbia e Kalulu stanno maturando e migliorando, rappresentano il tandem ideale per il futuro. Intanto il capitano Alessio Romagnoli si avvicina al rientro: fermato dal Covid-19, il centrale di Anzio dovrebbe fare il proprio ritorno in campo nel big match del 23 gennaio prossimo contro la Juventus.