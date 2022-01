Gol spettacolare, i tifosi del Milan lo vogliono: “Prendiamolo!” – VIDEO

I tifosi rossoneri sono decisamente pazzi del giocatore, che anche oggi ha letteralmente impressionato con un grande gol in campionato.

Spesso le società calcistiche, nel ragionare sui colpi di mercato, rischiano di farsi influenzare dalle volontà della piazza. Non è raro che i tifosi di un club spingano fortemente per l’acquisto di un calciatore in particolare, soprattutto se i rumors sembrano propendere per una determinata trattativa.

Ciò potrebbe anche accadere in casa Milan. Una società che in passato ha cercato di realizzare i sogni del grande pubblico toccando corde sentimentali, un po’ come quando Adriano Galliani a furor di popolo riportò a Milanello un certo Ricardo Kakà. Anche se non sempre questi esperimenti sono ben riusciti.

In queste ore i social, in particolare la piattaforma Twitter, è invasa di commenti molto positivi dei tifosi milanisti su un calciatore in particolare. Un centrocampista che milita in Francia e che viene considerato come un vero e proprio colpaccio futuro. Più per la prossima stagione che per il mercato in corso a gennaio.

Fofana ancora decisivo, può diventare il vice-Kessie

Il giocatore in questione è Seko Fofana. Un centrocampista che è già piuttosto noto agli appassionati di calcio italiani: ha giocato diverse stagioni con la maglia dell’Udinese. Fino al 2020, quando i friulani hanno deciso di sacrificarlo, per questioni anche finanziarie, cedendo ai francesi del Lens.

Fofana sta giocando una stagione straordinaria con i giallorossi di Francia. Eletto miglior calciatore del mese di novembre 2021, l’ex Udinese anche oggi è risultato decisivo. Gol spettacolare allo scadere contro il Saint-Etienne, un destro secco sul secondo palo che ha regalato al 95′ minuto i tre punti ai suoi.

Seko Fofana‘s 95th minute winner, what a goal! pic.twitter.com/Z3dtGFUaaD — Patric (@Simplblue88) January 15, 2022

I tifosi del Milan che hanno seguito l’incontro hanno evidentemente apprezzato le doti di Fofana. In moltissimi sui social votano per il francese come sostituto perfetto di Franck Kessie, qualora il calciatore rossonero dovesse partire a fine stagione.

Concordo con chi dice che Seko Fofana sarebbe un rimpiazzo perfetto di Kessiè per noi la prossima stagione. Non ho assolutamente idea di quanto possano chiedere per venderlo…ipotizzo almeno una 20ina di milioni. — Zorø (@Zoroback_023) January 15, 2022

Ci serve gente sana e forte fisicamente nel nostro centrocampo, fofana mi sembra il profilo perfetto per noi — Maldinismo (@GiovaB95) January 15, 2022