Calciomercato Milan, colpo da Londra | Adesso si può!

Il Milan continua a guardare Londra e la Premier League per il colpo in difesa che manca. Arrivano nuovi aggiornamenti interessanti.

La ricerca al difensore centrale in casa Milan continua ad essere primaria e sempre più chiacchierata, almeno dai rumors nazionali ed internazionali. L’infortunio di Tomori (out per circa un mese) rende più che necessario l’approdo in rossonero di un nuovo stopper in questa sessione di mercato.

Le diverse piste seguite dal Milan non hanno però ancora subito accelerazioni o novità di rilievo. L’ipotesi è che Paolo Maldini stia valutando con calma tutte le opzioni. Una di queste, quella che porterebbe all’olandese Sven Botman, sembra chiusa definitivamente: il Lille oggi lo ha ufficialmente tolto dal mercato.

Dall’Inghilterra arrivano però novità interessanti. Uno dei molti difensori accostati al Milan di recente potrebbe presto liberarsi dal proprio club. Lasciando così la Premier League per andare a giocare con continuità altrove. Vediamo di chi si tratta.

Leggi anche:

Conte vuole il baby Mensah: via libera per il difensore?

Tra i numerosi difensori accostati al Milan c’è un centrale di grande fisicità e buona tecnica, che sta giocando poco nel suo club. Ovvero Japhet Tanganga, calciatore in forza al Tottenham che non rientra nei piani di Antonio Conte. O quanto meno non viene considerato un titolarissimo.

Il classe ’99 potrebbe lasciare Londra già a gennaio. Una operazione, quella che vorrebbe imbastire il Milan, al momento soltanto ipotetica. Ma nelle ultime ore la stampa britannica ha rivelato un possibile nuovo colpo del Tottenham che di fatto darebbe il via libera all’immediata partenza di Tanganga.

Come riferito da Thehardtackle.com, gli Spurs sono vicini ad un colpo di prospettiva per la difesa. Un promettente difensore di origine italo-ghanese, nato a Seriate. Si tratta di Benjamin Mensah, calciatore classe 2002 che sta facendo parlare di sé in forza al Peterborough United.

Conte apprezza molto questo calciatore di talento. Un acquisto che sarebbe di prospettiva futura per il Tottenham, ma prima di accoglierlo non si escludono partenze nello stesso reparto. I portali inglesi indicano proprio Tanganga come uno dei sicuri ‘tagli’ da parte del tecnico ex Inter e Nazionale.

Una buona notizia per il Milan, che potrebbe virare sul ragazzo nativo di Londra per rimpolpare il reparto arretrato. Come è noto, i rossoneri preferiscono operare con la formula del prestito ed eventuale diritto di riscatto. Andrà convinto l’entourage di Tanganga e la dirigenza Spurs prima di trovare un accordo.