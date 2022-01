Moviola Milan-Spezia: gol annullato a Messias, perché l’arbitro Serra ha sbagliato

La moviola di Milan-Spezia e il clamoroso errore dell’arbitro Serra sul gol di Messias. Da non credere quanto successo nei minuti finali del match

In Milan–Spezia c’è stato un errore arbitrale davvero clamoroso. Erano gli ultimi concitati minuti del match, Rebic è al limite dell’area e stava per calciare in porta quando subisce fallo, nel frattempo però la palla arriva a Messias che calcia a giro sul secondo palo e segna il gol del vantaggio. Clamorosamente però l’arbitro fischia il fallo su Rebic.

#MilanSpezia, brutto “errore di procedura” del direttore di gara nel finale: fischiato il fallo su #Rebic (che c’è) senza attendere il tiro (in gol) immediatamente successivo di #Messias (📸 DAZN).#Serra si scusa con i giocatori in campo, ma l’errore di lettura resta.#SerieA pic.twitter.com/YnfQ9y7O99 — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) January 17, 2022

Un errore incredibile perché l’arbitro doveva aspettare la fine dell’azione prima di fischiare. Serra si è immediatamente scusato con Rebic e con tutti i calciatori rossoneri ma questo non cambia nulla. L’errore di lettura, come scritto da “Episodi Arbitrali” su Twitter, resta. E, aggiungiamo noi, condiziona senza alcun dubbio tutto il campionato.