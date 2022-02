ML – Lazetic neppure in panchina in Milan-Sampdoria: il motivo

Non c’è Lazetic tra i giocatori in panchina nella squadra rossonera in Milan-Sampdoria: è trapelata la ragione dell’esclusione.

I tifosi milanisti speravano di vederlo all’opera in Coppa Italia contro la Lazio, ma non è stato così. E neanche oggi in Milan-Sampdoria vedranno Marko Lazetic, che non è presente neppure in panchina.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, il 18enne attaccante serbo non c’è perché lo staff rossonero sta svolgendo ancora un lavoro atletico personalizzato per arrivare alla migliore condizione fisica. Non c’è alcun infortunio o altro problema dietro l’esclusione.

Tra coloro che non sono presenti oggi per Milan-Sampdoria anche Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. Quest’ultimo, fresco di rinnovo di contratto, è assente per squalifica dopo l’espulsione rimediata nel derby contro l’Inter. Recuperato Fodé Ballo-Tourè, che va in panchina.

A proposito di giocatori recuperati, Fikayo Tomori rientra nella formazione titolare. Aveva già giocato uno spezzone in Coppa Italia contro la Lazio e ora è pronto per giocare dall’inizio. Escluso Franck Kessie, che parte dalla panchina. La coppia titolare a centrocampo sarà composta da Ismael Bennacer e Sandro Tonali.