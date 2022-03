Milan-Inter 0-0, le pagelle: Bennacer dominatore. Pessimo ingresso di Rebic

Milan-Inter 0-0, le pagelle: grandissima prova di Florenzi, Theo e Leao solo fiammate. Bennacer domina in mezzo al campo, Kessie ancora bocciato

La gara inizia con l’Inter che prova a fare la partita, girando palla, ma trovando il Milan ben messo in campo che non il passare dei minuti prende in mano le redini del gioco. I rossoneri arrivano prima sulle seconde palle, ripartono e scippano, ma non riescono ad andare in vantaggio. L’occasione più grande è sui piedi di Saelemaekers, che riceve dopo una palla persa da Brozovic in area, ma tira troppo su Handanovic. Pochi istanti dopo ancora un’occasione, con Theo Hernandez che taglia il campo centralmente e si presenta in area pericolosamente, ma con il piede debole strozza troppo la conclusione.

I rossoneri continuano il dominio della gara anche nella seconda frazione, che però si chiude ancora a reti bianche. La palla migliore è ancora per Saelemaekers, che servito da Giroud non riesce a trovare il gol da dentro l’area di rigore. Uno zero a zero che permetterà al Milan di giocare la gara di ritorno con due risultati disponibili su tre.

Milan-Inter, le pagelle

Maignan 6: Salva sul retropassaggio rischioso di Florenzi con un’uscita fulminea che quasi gli costa un infortunio. Sicuro per tutta la partita in uscita e anche nel fraseggio con i piedi.

Florenzi 6,5: Prezioso sia in marcatura su Peresic che in avanti, dove duetta bene sulla fascia destra con Saelemaekers. Grandissima prova in fase difensiva (Calabria 81′ sv)

Tomori 6,5: Gara aggressiva come suo solito, stavolta concentrato e duro in anticipo, non sbaglia niente e respinge tutti gli attacchi interisti.

Romagnoli 6: Un ottimo inizio gara del capitano, che dopo tanti buoni interventi lascia il campo per infortunio (Kalulu 20′ 6,5: ingresso a freddo ma di grande personalità del giovane centrale, che non fa rimpiangere assolutamente Romagnoli).

Theo Hernandez 6,5: Tanti buoni affondi palla al piede, sfiora il gol con una delle sue bellissime transizioni.

Kessie 5: Altra partita abbastanza anonima la sua, mai lucide le sue giocata in impostazione, meglio in fase di contenimento dove non soffre mai l’avanzata avversaria.

Bennacer 7: Grande lucidità, tante chiusure nell’1 contro 1, ottima gestione della palla in regia. Dominatore assoluto del centrocampo, per tutti i novanta minuti strappa palloni e fa ripartire la squadra.

Saelemaekers 6: Più vivo e pericoloso rispetto alle precedenti uscite, a volte troppo impreciso nei cross, ha la palla dell’1-0 sul destro ma spreca sparando addosso a Bastoni (Messias 66′ sv).

Krunic 5,5: Bene in fase di contenimento, completamente inconcludente palla al piede. Le sue giocate migliorano nel secondo tempo, rispetto a una prima frazione piena di imprecisioni ( Brahim Diaz 66′ 6: nel breve tempo a disposizione riesce a regalarsi qualche fiammata, facendo ripartire bene la squadra).

Leao 6,5: Va a folate il portoghese, che crea il solito pericolo con le sue accelerazioni, ma spesso poco lucido nell’ultimo passaggio o in conclusione (Rebic 66′ 4,5: entra abbastanza svogliato il croato, che si fa vivo in avanti ma spreca ogni pallone giocato in area, non riuscendo a dare quella scossa che ci si aspettava).

Giroud 6: Servito pochissimo nel primo tempo, bella e intelligente la sponda per Saelemaekers a inizio secondo tempo. Nessuna palla gol per la boa francese.