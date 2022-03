Milan-Udinese, ancora polemiche | “Gol di mano col VAR, come si fa?”

Fa ancora discutere il gol dell’Udinese, di venerdì scorso, arrivato in maniera irregolare. Sui social applausi da parte dei tifosi del Milan, per le dichiarazioni del giornalista

Stasera il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo per la semifinale di andata di Coppa Italia. Lo farà in un match speciale, contro l’Inter.

I rossoneri inseguono la vittoria: è un’occasione d’oro per poter tornare a giocarsi un trofeo dopo tanti anni. Vincere, inoltre, darebbe un nuovo slancio in campionato, dopo due pareggi consecutivi, contro la Salernitana e l’Udinese.

Nonostante la partita imminente, contro i cugini, la testa di molti è ancora al gravissimo errore arbitrale di venerdì sera, che ha regalato un punto all’Udinese.

Il gol con il braccio di Udogie è troppo evidente e i due punti gettati al vento non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan. Il mondo rossonero riconosce di aver giocato una partita non all’altezza ma gli scudetti si vincono anche giocando male.

Le parole del giornalista

Ecco perché le parole rilasciate da Riccardo Trevisani, a SportMediaset, stanno trovando il pieno consenso da parte dei tifosi rossoneri sui social: “Messias è discontinuo, Giroud ha giocato, ci sono mille cose che non vanno ma hai vinto 1 a 0, giocando male, ed è regolare – ha affermato il giornalista -. Lo ha fatto la Juventus per tanti anni. Si vincono i campionati conquistando tre punti con gli uno a zero. Si può vincere… Hai preso gol di mano con il VAR, come si fa?”.

Un pensiero, questo, condiviso da milioni di tifosi del Milan. Con i tre punti in saccoccia si sarebbero fatti altri discorsi sul gioco della squadra rossonera.