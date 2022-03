Napoli, le ultime dall’infermeria | Chi recupera per il Milan!

Il punto sull’infermeria in caso degli azzurri in vista dello scontro diretto di domenica con i rossoneri.

Domenica sera c’è in programma la grande sfida, Napoli-Milan. Si affrontano le due squadre in testa alla classifica e c’è grande attesa per capire chi riuscirà a compiere un ulteriore passo verso lo Scudetto.

Lo scontro diretto tra partenopei e rossoneri è senza dubbio il piatto forte della 28sima giornata di Serie A. Gli uomini di Pioli stanno preparando questo match con l’obiettivo di tornare al successo, ma la squadra di Luciano Spalletti è uno dei clienti più scomodi che potesse capitare in questo momento.

Dopo il successo all’Olimpico infatti gli azzurri cominciano a crederci davvero, mentre oggi intanto hanno ripreso gli allenamenti a Castel Volturno. C’è stata una seduta defaticante in palestra e successivamente un lavoro di possesso palla a campo ridotto. Il sito ufficiale del Napoli ha poi pubblicato anche un aggiornamento dall’infermeria: “Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra, Lozano e Anguissa personalizzato in campo. Palestra e terapie per Malcuit“.

Nessun problema particolare per Osimhen e Fabian Ruiz. I due hanno svolto lavoro in palestra con la squadra e lavoro funzionale di recupero in campo. Domenica sera al Maradona ci saranno e potranno portare diversi pericoli al Milan. Lo spagnoli dovrebbe agire in mediana con Demme mentre il nigeriano guiderà l’attacco, supportato da Insigne, Zielinski e Politano.