Milan, non solo Botman: occhi puntati sul brasiliano

Non solo Sven Botman. Il Milan continua a guardare ad un altro difensore. Ecco le ultime sul calciatore che piace tanto anche a Juventus e Inter

Sven Botman ma non solo. Il Milan guarda al mercato estivo con grande convinzione. I rossoneri sono pronti a rafforzare in maniera importante la rosa, un po’ come fatto lo scorso anno.

Dopo un gennaio povero di emozioni e di colpi – è stato acquistato il solo Marko Lazetic – Paolo Maldini e Frederic Massara sono pronti a fare sul serio. Come scritto il nome in cima alla lista della spesa, per rafforzare il reparto difensivo è quello di Botman.

Nelle ultime ore sono arrivate conferme in merito ad un accordo raggiunto tra il Milan e l’entourage del calciatore. L’olandese ha detto sì ai rossoneri, rifiutando altre proposte economicamente più importanti, come quella proveniente da Newcastle.

Il classe 2000 vuole il Milan e tutto lascia pensare che l’affare andrà in porto a breve. Va però trovato un accordo con il Lille, che difficilmente si accontenterà di meno di 30 milioni di euro per lasciar andare il proprio calciatore. Dal Lille, poi, il Milan si augura di chiudere al più presto anche per Renato Sanches.

E’ lui l’obiettivo numero uno dei rossoneri per andare a colmare il vuoto che si appresta a lasciare Franck Kessie. Il contratto in scadenza nel 2023 dovrebbe, però, permettere al Diavolo di non sborsare una cifra superiore ai 25 milioni di euro.

L’alternativa non cambia

Tornando alla difesa, il Milan continua a tener d’occhio l’alternativa a Sven Botman. L’edizione odierna di Tuttosport, continua a rilanciare l’ipotesi Gleison Bremer per il club rossonero.

Il Diavolo – scrive ormai da giorni il giornale – sarebbe la squadra in pole position per acquistare il centrale brasiliano del Torino, nonostante una concorrenza davvero agguerrita. Ricordiamo, infatti, che sul calciatore, ci sono i migliori club italiani, come Inter, Juventus e Napoli ma anche stranieri. L’interesse del Bayern Monaco trova conferme in Germania. E’ vero che Bremer potrebbe partire per una cifra vicina ai 25 milioni di euro ma le tante squadre potrebbero scatenare un’asta ed è ben noto che il Milan non ami parteciparvi. Il calciatore brasiliano, al momento, dunque, appare essere solo un’alternativa a Botman. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si muoverà il club rossonero